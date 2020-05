'Belgische basispion legt contractvoorstel AZ naast zich neer en kan gratis vertrekken'

Interessant nieuws voor Belgische (top)clubs: Stijn Wuytens vertrekt bij AZ. De 30-jarige Belg en de club uit Alkmaar kwamen niet tot een akkoord over een vernieuwd contract. Zo is Wuytens per 1 juli een vrije speler.

De Alkmaarders wilden het contract van Stijn Wuytens met twee seizoenen verlengen, maar het voorstel werd door Wuytens van tafel geveegd. Dat meldt het Belang van Limburg. De linksvoetige centrale verdediger was een basispion in het team van Arne Slot, dat een erg sterk seizoen speelde. Stijn Wuytens kwam in 2016 voor 500 000 euro over van Willem II. Daarvoor speelde hij onder meer voor Beerschot, De Graafschap en PSV.