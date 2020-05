Deinze wil over een paar jaar naar 1A: "We willen de plaats van Lokeren innemen"

SK Deinze keert volgend jaar terug naar het profvoetbal. Daar wil het uiteraard blijven en zelfs uitgroeien tot een volwaardige eersteklasser.

Aan de ambitie van voorzitter Denijs Vandeweghe zal het niet liggen. Door de licentieperikelen bij andere clubs en de mogelijke competitiehervormingen wou 1B zelfs overslaan en mee deel uitmaken van een formule met 20 clubs in 1A.

"Dat was een beetje de waan van de dag. Laat het ons stap voor stap bekijken en proberen die vierde plaats te pakken in 1B. En over een paar jaar willen we naar de Jupiler Pro League", legt Vandeweghe uit bij Sporza.

Nieuwe Lokeren

Nu maakt Deinze de overstap naar het profvoetbal, al gedroeg de club zich het voorbije jaar al als een profclub. "We hadden nu al 20 profs die overdag trainden en een hele dag op de club aanwezig waren. Mijn pas aangeworven CEO Kenny Victoor vertelde mij dat ze hier meer trainden dan in Oostende."

De ambities van Vandeweghe op langere termijn liegen er niet om. Deinze is niet naar 1B gestegen om te knokken tegen degradatie. "Op langere termijn willen wij bij de top 16 van het Belgische profvoetbal horen. Onze sponsors willen graag SK Deinze groter maken. We willen eigenlijk de plaats van Lokeren innemen", besloot hij.