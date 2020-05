Thorgan Hazard weigert de handdoek in de ring te gooien: "Maar het wordt héél moeilijk"

Borussia Dortmund verloor gisteren thuis van Bayern München. Daardoor heeft Bayern nu zeven punten voorsprong en lijkt de titel al binnen.

Met een prachtige goal van Joshua Kimmich werd de wedstrijd in een beslissende plooi gelegd. De Duitse middenvelder scoorde met een lob van buiten de 16. Ook Thorgan Hazard was onder de indruk van de goal, maar baalde vooral van het verlies.

"We speelden een goede wedstrijd. Het was een gelijkopgaande wedstrijd tussen beide teams. Zij scoorden dan die geweldige goal, terwijl wij geen doelpunt konden maken vandaag. We deden veel goed, maar op het einde liep er dan altijd wel iets fout en waren we slordig."

Door de verliespartij heeft Dortmund nu zeven punten goed te maken op Bayern München, terwijl er nog maar zes wedstrijden op het programma staan. Maar Thorgan Hazard weigert op te geven.

"Het wordt héél moeilijk, want zij moeten nog zeven punten verliezen. Maar we gaan niet opgeven. We gaan hard blijven werken", blijft de middenvelder strijdvaardig.