35 jaar geleden: Heizeldrama: voetbalfeest ontaardt in bloedbad

Wat een voetbalfeest moest worden tussen twee Europese grootmachten werd een gitzwarte pagina in de voetbalgeschiedenis. Op 29 mei 1985 stierven maar liefst 39 voetbalfans bij zware rellen tussen de aanhang van Liverpool en Juventus.

De twee Europese zwaargewichten vochten die dag de finale van de Europacup I, de voorloper van de Champions League, uit. Decor van dit treffen was de Brusselse Heizel. Maar het is niet de spookmatch die in de annalen geraakte.

Een uur voor de aftrap komt het tot zware schermutselingen tussen beide clans. Een muur van de tribune begeeft het. Fans storten naar beneden, anderen proberen koste wat het kost aan deze inferno te ontsnappen. De autoriteiten, naar verluidt onderbemand, kijken lijdzaam toe.

De tol is onverbiddelijk: 39 doden en nog veel meer zwaargewonden. Met twee uur vertraging gaat de match tot veler verbazing gewoon van start. Dat Juventus dankzij een doelpunt van Platini de Beker won, is slechts een voetnoot geworden.