Lommel-youngster ontbolsterde volledig onder Peter Maes: "Volgend seizoen wordt erg belangrijk voor mij"

Als een van de weinige ploegen stond Lommel te popelen om voor het eerst in haar geschiedenis uit te komen in PO2. Voor enkele jonge jongens zou dit het ideale toneel zijn om zich te tonen aan het grote publiek. Zoals Jamal Aabbou, de 20-jarige flankspeler van Lommel.

De Limburger mocht vorig seizoen met enkele invalbeurten al proeven van 1B. Dit seizoen moest de doorbraak betekenen voor Aabbou, maar in het begin van de competitie liep het mis. "Ik werd door Stefan Gislason, samen met nog enkele jongens, naar de B-kern verwezen. We zouden niet voldoen volgens hem, wat ik erg vreemd vond. Toen Peter Maes overnam (oktober 2019, nvdr.), veranderde alles."

"Hij viste me onmiddellijk weer op en ik kreeg steeds meer speelgelegenheid. Hij heeft veel tijd in mij gestoken. Ok, hij is soms hard, maar ik aanzie dat als iets positiefs. Ik heb enorm veel opgestoken van hem. Het is echt zonde dat hij moet vertrekken, want hij is het die mij de kans heeft gegeven om door te breken. Mijn positiespel is er enorm op vooruitgegaan en onder Peter Maes moet je ook negentig minuten lang je tactische taken uitvoeren", aldus Aabbou.

"Statistieken moeten beter"

Voor onze 20-jarige landgenoot wordt volgend seizoen er eentje van levensbelang. "Afgelopen seizoen was zeker niet slecht voor mij persoonlijk, al moet ik toch nog constanter worden. Er zaten nog al te vaak mindere wedstrijden tussen", is Aabbou kritisch.

"Volgend seizoen wordt erg belangrijk voor mij. Ik wil minuten maken én mijn statistieken moeten de hoogte in." De linkerflankaanvaller scoorde drie doelpunten in zeventien competitiewedstrijden (bekijk in onderstaand filmpje vanaf 1:43 het knappe doelpunt van Aabbou op het veld van Union, nvdr.).

Wat er met de intrede van City Football Group allemaal zal veranderen, is vooralsnog onduidelijk. "Het is inderdaad stil wat dat betreft. Al twijfel ik er niet aan dat de mensen achter de schermen hard werk aan het leveren zijn. Ik start de voorbereiding op het seizoen bij Lommel. Ik heb op dit moment geen reden tot vertrek. Het wordt alleen afwachten welke spelers allemaal gedropt zullen worden bij Lommel, want nogmaals: ik moet minuten blijven maken", besluit Jamal Aabbou.