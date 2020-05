Eerst zomerse toptransfer staat op het punt afgerond te worden: 'PSG gaat 50 miljoen euro neerleggen voor aanvaller na geslaagd debuutjaar'

Mauro Icardi en PSG gaan langer met elkaar doorgaan. De transfer is nog niet officieel, maar staat op het punt om afgerond te worden.

Nadat hij bij Inter al meermaals met de deuren sloeg, besloot Antonio Conte niet meer op hem te rekenen. De Italiaans koos voor Romelu Lukaku en Lautaro Martinez en voor Mauro Icardi werd een oplossing gezocht.

Die oplossing kwam er in de vorm van een uitleenbeurt aan PSG. Daar deed de Argentijn het uitstekend en verwees hij Edinson Cavani naar de bank. En naar de uitgang, want de Uruguayaan staat op het punt PSG in te ruilen voor een andere club. Inter Milaan, Atlético Madrid en Inter Miami worden genoemd.

In het huurcontract van Icardi was een aankoopoptie van 70 miljoen euro opgenomen. Door de coronacrisis is die prijs echter gezakt naar 50 miljoen plus 7 miljoen in bonussen. Voor PSG zou dat bedrag geen enkel probleem vormen.

De Franse club geraakte dit seizoen overtuigd van de Argentijnse afmaker. In 31 wedstrijden scoorde Icardi 20 keer voor de club. Zo scoorde hij in de Champions League nog een hattrick tegen Club Brugge.

Ook Juventus had interesse in Icardi, maar in het contract zou een clausule zijn opgenomen om die transfer te vermijden. Moest PSG het toch in het hoofd halen om Icardi aan Juventus te verkopen, dan ontvangt Inter nog eens 15 miljoen euro extra.