RWDM na derde promotie in vijf jaar terug in 1B, maar: "Er moet zeker nog wat bijkomen"

De traditieclub uit Molenbeek eindigde pas als zesde in Eerste Amateur. Toch behaalden ze een proflicentie voor volgend seizoen. En dat loont, want door het wegvallen van Roeselare en Lokeren mag RWDM volgend seizoen alsnog starten in 1B.

Een knappe prestatie, want dit is al de derde promotie in vijf seizoenen. RWDM-voorzitter Thierry Dailly vertelde aan Sporza hoe ver zijn club staat. "Structureel, financieel en qua infrastructuur zitten we safe. We zijn voor 70% klaar om de stap naar 1B te zetten. Sportief moet er zeker wat bijkomen, al haalden we Tracy Mpati al bij Lokeren."

In tegenstelling tot heel wat andere teams in Eerste Amateur en 1B, beschikt RWDM over een trouwe schare fans. Niet ideaal, met de matchen achter gesloten deuren in het achterhoofd.

"Onze supporters zijn voor ons van levensbelang. We spelen gemiddeld voor 3500 toeschouwers. Voorlopig hebben we niet te veel last van het coronavirus, maar als we ook die inkomsten mislopen... kan het wel erg worden" besluit de voorzitter van RWDM.