Makelaar van Adolfo Gaich spreekt zich uit over enorme transferprijs van gegeerde spits: "Maar hij kan ook voor minder worden gekocht"

Adolfo Gaich is hot op de transfermarkt. Vorige mercato was hij in beeld bij Club Brugge en nu hengelen verschillende Italiaanse clubs naar zijn diensten.

Zo berichtten verschillende Italiaanse media dat Inter Milaan Adolfo Gaich volgt. Van zijn kant zou de jonge Argentijnse spits een overstap naar de Serie A wel zijn zitten. "Hij zou graag naar Italië gaan, maar hij is gewild door vele clubs" gaf Pablo Caro, zijn zaakwaarnemer, aan bij Calciomercato. Club Brugge en KAA Gent Caro maakte ook het prijskaartje van Gaich bekend. "De aankoopoptie bedraagt 15 miljoen dollar (ongeveer 13 miljoen euro, nvdr.) maar hij kan ook voor minder worden gekocht." De Italiaanse club weten dus waar ze aan toe zijn, al zijn er ook Belgische clubs geïnteresseerd. Club Brugge greep vorige winter net naast de spits en zou nog steeds interesse tonen. Zaterdag kon u HIER lezen dat ook Gent hem volgt.