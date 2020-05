Radja Nainggolan neemt emotioneel afscheid van 25-jarig nichtje

Radja Nainggolan en zijn familie hebben afscheid moeten nemen van Amber Noboa. Amber was de dochter van zijn halfbroer en verloor de strijd tegen kanker.

"Liefste schat, we zullen je allemaal missen.. u ventje, de kids, de papa, de zussen en broers, iedereen... zo jong kan ik nog steeds niet geloven.... ga nu naar de moeke en geeft ze nen dikke knuffel... en zij beschermt u verder... we all gonna miss you", klinkt het in een emotioneel afscheid op Instagram.

Intussen vecht ook vrouwlief Claudia nog steeds tegen de vreselijke ziekte.