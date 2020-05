Thorgan Hazard opnieuw in de basis bij Dortmund, Witsel start op de bank

In de Bundesliga moet Dortmund op bezoek bij SC Paderborn, de laatste in de stand. Bij Dortmund start Thorgan Hazard opnieuw in de basis, maar Axel Witsel zit op de bank. Haaland is dan weer geblesseerd.

Vorig weekend gaven de spelers van Dortmund mee dat ze nog geloven in de titel, maar dan moet er vandaag wel gewonnen worden van de laatste in de stand. Bayern München haalde gisteren namelijk uit met 5-0 tegen Fortuna Düsseldorf. Lucien Favre rekent opnieuw op Thorgan Hazard en Jadon Sancho start voor het eerst sinds de heropstart in de basis. Witsel start op de bank en Haaland is geblesseerd uitgevallen tegen Bayern München, dus hij is er niet bij. Diese Borussen-Elf startet in einer Stunde gegen den @SCPaderborn07! ­čĹĆ­čôĺ#SCPBVB pic.twitter.com/Ipc4udIGH8 — Borussia Dortmund (@BVB) May 31, 2020

Lees ook... Thorgan Hazard en Jadon Sancho tonen hun klasse in zeer vlotte overwinning van Borussia Dortmund