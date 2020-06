Witsel kijkt zijn ogen uit bij Dortmund: "Hij wordt één van de allerbesten"

Axel Witsel maakte tegen Paderborn zijn wederoptreden, maar het was niet de prestatie van de Rode Duivel die de wereld rond ging.

Jadon Sancho, voor het eerst in de basis sinds de heropstart, lukte zijn eerste professionele hattrick. De Brit was indrukwekkend, maar had zowel op als naast het veld andere dingen aan zijn hoofd.

De Brit toonde na zijn doelpunt een boodschap met 'gerechtigheid voor Georgde Floyd' onder zijn wedstrijdshirt en kwam na de wedstrijd via Twitter ook nog naar buiten met een boodschap. 'Ik ben enorm blij met mijn eerste professionele hattrick, maar er zijn momenteel belangrijkere dingen aan de hand waar we onze aandacht aan zouden moeten besteden. We moeten samen vechten voor gerechtigheid, want samen zijn we sterker."

Een wederoptredende WItsel zag ook hoe Sancho de pannen van het dak speelde en was na afloop van de wedstrijd dan ook vol lof over de Engelsman. "Hij is een van de beste spelers van zijn generatie. Hij moet nog veel verbeteren, want hij is nog jong. Maar op zijn positie kan hij een van de allerbesten worden."