Klaar om de fakkel over te nemen bij de Rode Duivels: de indrukwekkende statistieken van Dedryck Boyata in de Bundesliga

Terwijl de centrale verdediging van de Rode Duivels weer een jaartje ouder wordt in de aanloop naar het EKv werkt een andere Belgische verdediger stilaan verder aan zijn opmars: Dedryck Boyata. Op zijn 29e heeft hij nog geen 20 caps verzameld, maar daar kan snel verandering in komen.

32, 35 en 34: het zijn geen bingogetallen, maar wel de leeftijden van respectievelijk Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Jan Vertonghen op het EK in 2021. Ook Thomas Vermaelen zal er dan 35 zijn en wellicht aan zijn laatste grote toernooi beginnen met de nationale ploeg. De leeftijd van de centrale defensie is met andere woorden het zorgenkind van bondscoach Roberto Martinez.

Bij Lyon is Jason Denayer (24) een vaste waarde geworden en hij kan er zich nog blijven ontwikkelen. Hij is een van de jongens die de fakkel moet overnemen, samen met Dedryck Boyata.

Man City en ​Celtic: te lang blijven hangen?

Boyata is misschien iets te lang bij Manchester City blijven hangen waardoor hij in zijn jonge jaren weinig aan spelen toe kwam. Tijdens zijn uitleenbeurten gebeurde dat ook te weinig en het was pas bij Celtic, hij belandde er in 2015 op 25-jarige leeftijd, dat hij volwaardig titularis werd. Ook daar is hij misschien een jaartje te lang blijven hangen, maar het zal de bondscoach ongetwijfeld deugd doen dat hij nu de grote sprong heeft gemaakt naar de Bundesliga.

Bij Hertha Berlijn is hij zeker van zijn basisplaats en draait hij mee in de middenmoot. Wat hij daar laat zien is veelbelovend met het oog op de Rode Duivels, waar hij op het voorbije WK, weliswaar tegen de mindere goden, succesvol moest depanneren. Op zijn 29e lijkt hij nu echt klaar voor het grote werk. Zijn statistieken in de Bundesliga ondersteunen dat.

Passeur

De opbouw vanuit de defensie is belangrijk bij de Rode Duivels als ze de dominante ploeg zijn. Bij Hertha Berlijn gaat die opbouw vaak via Boyata en zijn passes zijn bovendien heel accuraat. Tot dusver was hij goed voor 1004 geslaagde passes met een slagingspercentage van 89,6%. In totaal gaven 32 spelers meer geslaagde passes dan de Berlijnse verdediger, waaronder verdedigers Jerome Boateng (1142, 89,6%) en Mats Hummels (1615, 86,9%).

Onderschepper

Opbouwen is een ding, ballen afpakken is nog iets anders. En ook daarin behoort Boyata bij de uitblinkers van de Duitse eerste klasse. Met zijn 54 geslaagde intercepties staat hij tiende in het klassement. Collins van Paderborn en Mascarell van Schalke 04 delen de eerste plaats met 62 onderscheppingen.

Luchtmacht(ig)

Met zijn 1m88 is Boyata geen kleintje. Zijn lengte komt goed van pas in luchtduels en ook daarin blinkt hij uit. Van de 95 luchtduels die hij aanging won hij er 70. Veertien spelers wonnen meer duels, maar van de top-15 kan Boyata het hoogste percentage voorleggen (73,7%).

Alleen Subotic (65 gewonnen duels, 77%) en Sané (58 gewonnen duels, 83%) wonnen meer dan 50 luchtduels en behaalden een hoger percentage dan Boyata.

Scoren

Die kopduels won hij overigens niet alleen op de eigen helft. Bij stilstaande fases kan Boyata ook voor gevaar zorgen in het offensieve compartiment. Zijn vier goals in de Bundesliga kwamen alle vier van zijn knikker.

Het eerste seizoen van Dedryck Boyata mogen we een geslaagd seizoen noemen, ook al is het nog niet afgelopen. Straks begint hij aan zijn bevestigingsjaar en, belangrijker nog, de eindsprint naar het EK.

Bron statistieken: CIES.