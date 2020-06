Argentijnse verdediger komt naar buiten met 'oorlogsverklaring' aan club: "Mensen binnen de club willen mij in diskrediet brengen"

Ezequiel Garay en Valencia gaan uit elkaar, dat lijkt wel zeker nadat de verdediger zelf naar buiten kwam met een video. De video wordt nu al in de Spaanse media gezien als een 'oorlogsverklaring' naar de club.

Op Instagram komt Garay met een video van zo'n twaalf minuten naar buiten om zijn afschied af te kondigen. In de video neemt de verdediger geen blad voor de mond en schuift hij zijn vertrek vooral in de schoenen van het bestuur van Valencia.

Garay beschikt over een aflopend contract en ligt al maanden met de clubleiding in de clinch over een nieuwe contractaanbieding. De verdediger vond het dan ook nodig om via een video zijn kant van het verhaal te doen.

"Ik wil aan jullie laten weten dat er een lastercampagne jegens mij aan de gang is. Ik doel hier niet op de media, maar op mensen binnen de club die mij in diskrediet willen brengen. Er werd naar buiten gebracht dat ik een contractaanbieding van 2,7 miljoen euro per jaar zou hebben geweigerd, omdat ik niet meer voor Valencia zou willen spelen. Dat is niet waar."

"Ik heb altijd voor Valencia willen spelen en wil dat nu nog steeds. Ik heb hier fantastische mensen leren kennen en heb veel hoogtepunten meegemaakt met de fans. Het afscheid komt met pijn in het hart, maar ik vind dat jullie de waarheid verdienen. Vaarwel."

Valencia reageerde wel al meteen op de video van Garay. "Wij hebben hem altijd gesteund en liefde getoond. Hij heeft meerdere contractaanbiedingen aan verbeterde voorwaarden geweigerd. Wij vinden het vooral jammer dat hij dit publiekelijk gedeeld heeft, waar wij de voorkeur hebben om problemen intern op te lossen."