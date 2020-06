Ronaldo kiest top-5 beste spelers ter wereld en daarin is geen plaats voor Cristiano Ronaldo, wel voor een Rode Duivel

Ronaldo heeft in de Spaanse pers een top-5 gegeven van de beste spelers ter wereld. Eden Hazard mag zich bij de gelukkigen rekenen.

Ronaldo vindt dat Eden Hazard een van de vijf beste spelers ter wereld is. "Ik ben fan van hem en ook van Mohamed Salah. Daarnaast zie ik ook Neymar en Kylian Mbappé graag aan het werk", legde de voormalige topspits uit bij AS.

Voor Cristiano Ronaldo was er geen plaatsje weggelegd in het vijftal van de Braziliaan die furore maakte bij onder meer PSV, Inter Milaan en Real Madrid. Voor zijn tegenpool, Lionel Messi, wel. "Zijn voetballer zullen we de eerste 20 tot 30 jaar niet meer zien", aldus Ronaldo.