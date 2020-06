Tien dagen voor het aflopen van zijn contract hervat Denis Odoi de Championship met Fulham

Drie dagen nadat er weer gevoetbald zal worden in de Premier League is het aan de Engelse tweede klasse, de Championship, om te hervatten.

De 3-0 zege van het Derby County van Phillip Cocu tegen Blackburn Rorvers was het laatste wapenfeit in de Britse Championship. Die partij dateert van acht maart. Ruim drie maanden later, op 20 juni, pikt men de draad weer op in de Engelse tweede klasse.

Er staan nog negen speeldagen op het programma en daarin moeten Leeds en West Bromwich Albion hun voorsprong van respectievelijk zeven en zes punten zien te verdedigen. Het tweetal staat op een promotieplaats en wordt achtervolgd door Fulham, de club van Denis Odoi. Op 30 juni is hij einde contract bij de Londense club.

Plaatsen 3 tot 6 geven recht op een play-off voor promotie. Dat zal voor eind juli zijn.