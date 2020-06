Valencia reageert verbaasd op uitlatingen van genezen Atalanta-coach: "Hij bracht veel mensen in gevaar"

Het Champions League-duel tussen Valencia en Atalanta wordt gezien als een katalysator van de verspreiding van het coronavirus in Italië en Spanje. Bij beide teams bleken achteraf veel mensen besmet.

Een van hen was Gian Piero Gasperini, de coach van Atalanta. Hij heeft in de Italiaanse media verklaard dat hij zich ziek voelde voor de match en dat hij wellicht besmet was met Covid-19.

Toenmalige tegenstander Valencia reageerde via de eigen website verbaasd op de woorden van Gasperini. "We uiten publiekelijk onze verbazing. Gasperini heeft, indien hij effectief besmet was, mensen op en naast het veld in gevaar gebracht", luidde het in een statement.

Atalanta speelde toen op verplaatsing in Valencia, maar in thuishaven Bergamo was het coronavirus zich al snel aan het verspreiden. Mogelijk hebben ze het virus mee naar Valencia genomen, want niet lang na de match testte een derde van de Valencia-kern positief op covid-19.