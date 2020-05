Atalanta-coach heeft ook COVID-19 gehad, al tijdens de wedstrijd: "Als je nu naar foto's kijkt, zag ik er echt niet goed uit"

De match die nooit gespeeld had mogen worden: Valencia-Atalanta. Later bleek het een broeihaard van het coronavirus geweest te zijn. Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini zegt nu dat hij ziek op de bank zat tijdens de terugmatch in de Champions League.

Atalanta won thuis met 4-1 en ging ook in Valencia winnen met 3-4. Die eerste match werd nog met publiek gespeeld, de tweede achter gesloten deuren. Maar het kwaad was al geschied. De partij werd eerder als de oorzaak gezien voor de massale uitbraak van het virus in Bergamo.

"De dag voor de wedstrijd voelde ik me niet lekker en de avond na de wedstrijd was het nog erger", zegt Gasperini in Gazzetta dello Sport. Uit een recente test bleek dat de trainer antistoffen in zijn lichaam heeft en dus ook besmet is geweest. "Als je nu naar foto's van toen kijkt, zie je dat er ik niet goed uit zie op de bank. Op de dag van de wedstrijd dacht ik: ik kan nu niet afhaken, ik heb nog zoveel te doen."