Dimitri Hairemans (broer van) staat voor seizoen van de waarheid

Dimitri Hairemans, tweelingbroer van KV Mechelen-middenvelder Geoffry Hairemans, wil zijn carrière nog een laatste keer proberen herlanceren bij tweede amateurclub Hoogstraten. "Ik wou eigenlijk stoppen...", geeft hij toe.

Dimitri Hairmans heeft niet zo'n voetbalcarrière als zijn broer. Buiten bij de U19 van Antwerp en De Graafschap moest Dimitri zichzelf redden in het amateurvoetbal. Twee jaar geleden dacht hij dat zijn carrière voorbij was toen hij zijn kruisband scheurde.

"Ik ben sindsdien nooit meer fit geraakt, ook vorig jaar bij Vosselaar bleef het maar duren. Ik zou 4 tot 6 weken out zijn, maar het heeft een heel seizoen geduurd", zegt Hairemans bij GVA. "Ik wou toen eigenlijk stoppen met voetballen, maar het begon opnieuw te kriebelen en ik wou het toch nog een kans geven. Uiteindelijk was Hoogstraten de enige club die nog geïnteresseerd was. Maar als het nu niet betert, stop ik écht", aldus Hairemans.