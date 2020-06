KMSK Deinze maakt werk van komend seizoen: opnieuw twee contractverlengingen

Deinze wil zich volgend seizoen tonen in 1B. Ze zijn dan ook druk in de weer met contractverlengingen. Na Youssef Challouk, Flavien Le Postollec en Arnaud De Greef hebben nu ook Gert Van Walle en Mehdi Tarfi hun contract bij de club verlengd.

Gert Van Walle tekende een contract voor twee extra seizoenen en daar is hij zeer tevreden mee. "In januari was ik bijna vertrokken en nu teken ik een contract voor twee seizoenen. Het kan dus verkeren, maar ik voel mij goed bij Deinze. Ik zie het volledig zitten", aldus Van Walle op de website van de club.

Ook Tarfi is blij met zijn contractverlenging. Hij heeft een contract getekend tot eind juni 2023. "Het is een hechte vriendengroep en we hebben mooie resultaten geboekt. Het is een fantastisch project en ik ben blij dat ik er deel van mag uitmaken."