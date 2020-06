Hoe ziet de toekomst eruit van Philippe Couthino? "Hij wil terug naar de Premier League"

De Braziliaan Philippe Couthino zal volgend seizoen niet meer bij Bayern München spelen. Zijn moederclub, FC Barcelona, rekent ook niet op hem voor het seizoen 2020-2021. Het is niet duidelijk wat de toekomst voor de aanvallende middenvelder zal brengen.

Volgens verschillende media heeft Bayern München besloten om transfer van de Braziliaan niet definitief maken en hij zal na afloop van het seizoen terug moeten keren naar Camp Nou. Maar ook FC Barcelona wil hem niet houden. Het probleem is dat de 27-jarige middenvelder niet meer op hetzelfde niveau zit als toen hij voor Liverpool en Brazilië speelde.

Door zijn succes in Engeland hoopt de speler op een terugkeer naar de Premier League, maar geen van de grote teams in de Engelse competitie lijkt op dit moment geïnteresseerd te zijn. "Hij wil op elk moment terugkeren naar de Premier League," zei Coutinho's agent Kia Joorabchian in een interview bij Marca. "Het zou dit jaar al kunnen zijn. We weten het niet."