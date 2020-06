Waagt Manchester United zich aan gewaagde overstap met City-aanvaller?

Want plan B zou bestaan uit Raheem Sterling van Manchester City. Er moet wel aan één reden voldaan worden voordat ze zich bij United nog maar aan een poging wagen. Die voorwaarde is dat Manchester City uitgesloten wordt voor Europees voetbal vanwege overtredingen tegen de Fiinancial Fair Play.

Beladen overstappen zijn Sterling niet vreemd. Enkele jaren geleden ruilde hij Liverpool in voor Manchester City. Hem nu losweken bij City zal een onmogelijke opdracht zijn voor United. Maar als de Citizens Europees voetbal mislopen, zou Sterling weleens zelf op een vertrek kunnen hinten

Man Utd have controversial Raheem Sterling transfer plan if Man City star becomes available #MUFC #MCFChttps://t.co/qYqC6FctDC pic.twitter.com/T77JYmPBx6