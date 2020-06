Italiaanse (én internationale) ploegen lopen warm voor 'De nieuwe Pirlo' van Brescia

Bij Brescia wrijven ze zich al in de handen, met Sandro Tonali hebben ze een goudklomp in hun handen. Maar aan die goudklomp hangt een serieus prijskaartje van zo'n 50 miljoen euro.

Tonali lijkt de clubs wel voor het uitkiezen te hebben. Brescia-voorzitter Massimo Cellino vertelt welke clubs zich al gemeld hebben: "Napoli heeft 40 miljoen geboden en Fiorentina had er alles voor over", zegt de voorzitter bij de Italiaanse krant Corriere dello Sport.

Internationale belangstelling niet genoeg

Maar het blijft niet bij Italiaanse clubs. "De eigenaar van PSG zou hem graag naar Parijs halen, maar Tonali wil niet naar Frankrijk. Voor de coronacrisis bood Barcelona 65 miljoen euro plus twee jongeren die zo'n 7.5 miljoen euro waard zijn", maar ook de internationale topclubs vingen bot bij Brescia en Cellino. Ook bij Tonali zelf, die volgens Cellino liefst naar Juventus of Inter Milaan zou gaan.

En die laatste club zo het dichtste bij een transfer zitten. De club van onder andere Rode Duivel Romelu Lukaku is zeer geïnteresseerd in de middenvelder. In dezelfde Italiaanse krant stond te lezen dat Tonali een persoonlijk akkoord had met Inter. 'De nieuwe Pirlo' moet minstens 50 miljoen euro opleveren, een bedrag dat Inter op dit moment nog niet heeft geboden.