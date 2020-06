Borussia Dortmund krijgt 120 miljoen euro (!) voor goudhaantje: 'Liverpool, Real Madrid, PSG, Manchester City én Manchester United bieden tegen elkaar op'

Jadon Sancho wordt deze zomer dé prestigetransfer. De club staan in de rij om het goudhaantje over te nemen van Borussia Dortmund. Ook het prijskaartje is al gekend.

Borussia Dortmund heeft er zich al bij neergelegd dat Jadon Sancho deze zomer zal vertrekken. Gelb und Schwarz wil én zal 120 miljoen euro ontvangen voor de 20-jarige flankaanvaller. Manchester United en Manchester City hebben zich al officieel gemeld voor Sancho. Chelsea FC deed in januari een poging om hem naar Londen te halen, maar the Blues beseffen dat ze geen kans maken. 120 miljoen euro! Ook Liverpool FC en Real Madrid houden de situatie van Sancho in de gaten, maar beide topclubs hebben momenteel andere prioriteiten. PSG bereidt dan weer een bod voor.