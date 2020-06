'AS Roma onder druk gezet door fans om Nainggolan terug te halen'

Radja Nainggolan was tijdens zijn periode bij AS Roma enorm geliefd bij de fans van de club. Die zien een terugkeer dan ook graag gebeuren.

'Il Ninja' koos twee jaar geleden opvallend voor een overgang naar Inter Milaan, maar dat avontuur draaide niet uit zoals gehoopt voor de middenvelder. Inter Milaan leende hem dan dit seizoen ook uit aan Cagliari.

Bij Cagliari liet Nainggolan weer zien tot wat hij in staat is en er wordt deze dagen dan ook druk gespeculeerd over zijn toekomst. AS Roma ziet in Nainggolan niet de gewenste versterking, maar wordt onder druk gezet door haar fans.

De fans worden helemaal gek van de geruchten over een mogelijke terugkeer en de club ontvangt enorm veel reacties over een mogelijke transfer. Nainggolan vertrok twee jaar geleden voor 38 miljoen euro bij AS Roma en zou nu voor de helft van dat bedrag op te halen zijn.

Of AS Roma ook daadwerkelijk werk zal maken van de terugkeer, lijkt onwaarschijnlijk. Maar voor de fans zou het alvast een droomtransfer zijn. Ook Nainggolan sprak al meermaals zijn voorkeur uit voor een terugkeer naar Rome.