PSV-speler Dumfries moet alleen trainen, nadat hij aanwezig was op racismeprotest

Denzel Dumfries zal tot 10 juni apart trainen. Dan staat de laatste training van PSV gepland.

Oorzaak is zijn aanwezigheid tijdens een racismeprotest in Rotterdam. Tijdens het protest werden de coronamaatregelen niet nageleefd en PSV ziet zich genoodzaakt voorzorgsmaatregelen te nemen.

"Wij hebben dit in samenspraak met de speler beslist. Hij heeft zelf de veiligheidsmaatregelen perfect nageleefd, maar toch willen we het risico niet nemen", laat de club weten.

Dumfries kondigde zelf zijn aanwezigheid in Rotterdam aan. “Hier staat een trotse zwarte man, die trots is op zijn huidskleur. Een man die zich een weg naar boven vocht en racistische opmerkingen tegen hem overwonnen heeft en hier nog steeds dagelijks mee geconfronteerd wordt. Ik sta daarboven”, schreef hij onder een foto.

Niet alleen Dumfries toonde zijn solidariteit in de strijd tegen racisme, ook Memphis Depay was aanwezig tijdens het protest in Rotterdam.