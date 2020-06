Manager van De Bruyne reageert op een eventueel vertrek bij Manchester City

Donkere wolken troepen zich samen boven het hoofd van Manchester City. Er hangt de Engelse topclub nog steeds sancties boven het hoofd ten gevolge van het schenden van de regels in verband met de Financial Fair Play. Wat betekent dit voor de toekomst van sterspeler Kevin De Bruyne?

Man City riskeert een uitsluiting van de alle Europese competities van maar liefst twee jaar. Wat betekent dit voor de toekomst van de hyperambitieuze Kevin de Bruyne? Patrick De Koster, zijn manager, gaat dieper in op de kwestie bij RTBF.

"Eerst moet men weten dat Manchester City in beroep gegaan is voor het TAS tegen de sanctie van de FIFA. Daarnaast hebben we een relatie met wederzijds vertrouwen met deze club. Gezien de huidige gezondheids- en economische situatie zou het onrespectvol zijn om over een contract, salaris en een transfer te praten op dit moment."