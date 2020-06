Sneijder denkt dat hij zo goed had kunnen zijn als Messi en Ronaldo: "Had er gewoon geen zin in"

Wesley Sneijder heeft een roemrijke carrière gehad. Als speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Inter Milaan gold hij als één van de beste spelers ter wereld. Maar in een interview zegt hij nu dat hij zelfs samen met Ronaldo en Messi tot dé besten had kunnen horen.

"Ik had zo goed kunnen worden als Messi en Ronaldo, maar had er gewoon geen zin in", zegt Sneijder in een interview met de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio. "Ik heb genoten van mijn leven en mijn carrière, soms ook met een glas wijn bij het eten. Leo en Cristiano hebben veel opgeofferd en dat is prima. Maar mijn carrère was ook nog steeds geweldig", vindt de voormalige aanvallende middenvelder.

"Favoriet doelpunt? Kopbal!"

Sneijder heeft in zijn carrière wel wat pareltjes gemaakt. Met links of met rechts, het maakte hem niet zoveel uit. Maar wanneer Di Marzio hem vraagt naar zijn favoriete doelpunt, reageert Sneijder nogal opvallend met een kopbaldoelpunt op het WK van 2010, waar Nederland nipt naast toernooiwinst greep en Sneijder misschien ook wel nipt naast Ballon d'Or-winst.

"Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika speelden we de kwartfinale tegen Brazilië. Robben trapt de corner, Kuyt kopt door en ik kop hem binnen. Dat doelpunt zorgde ervoor dat we naar de halve finale mochten en het was tegen Julio Cesar, mijn ploeggenoot bij Inter", herinnert Sneijder zich. Voor een middenvelder van 1m70 is scoren met de kop natuurlijk altijd speciaal. Zijn viering van dat doelpunt waarbij hij meermaals naar zijn hoofd wees, was dat ook.