Borussia Dortmund laat Bayern München nog niet los en boekt belangrijke overwinning

Borussia Dortmund boekt een belangrijke overwinning. Nadat Bayern München eerder op de dag al Bayer Leverkusen opzij zette, zag Dortmund zich genoodzaakt minstens even goed te doen.

Vooraf de wedstrijd was er een mooi moment toen alle spelers samen besloten te knielen. Daarmee wilden ze hun steun betuigen aan 'Black Lives Matter'.

Om de voorsprong van Bayern niet te groot te zien worden, kon Dortmund maar beter winnen. Dat deed het met beide Belgen, Thorgan Hazard en Axel Witsel, aan de aftrap. Ook bij de tegenpartij twee Belgen aan de aftrap met Dedryck Boyata en Dodi Lukekabio.

Het was een slaapverwekkende vertoning de eerste heflt met weinig noemenswaardige gebeurtenissen. Het was dan ook wachten tot de tweede helft vooraleer het eerste doelpunt viel. Na een mooie combinatie tussen Sancho en Brandt werkte Can beheerst af.

Alhoewel het spel daarna nog goed op en neer ging, waren er toch weinig kansen. Het was Sancho die de beste kans nog tegen doelman Jarstein schoot.

Dortmund behaalt een belangrijke zege en behoudt de achterstand van zeven punten op leider Bayern.