Fiorentina alweer getroffen door het coronavirus

Fiorentina is een van de clubs uit de Serie A die het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Een tiental leden van de clubs liepen het virus al op en ook nu is er opnieuw iemand die positief testte.

Deze keer is het trainer Giuseppe Iachini die het positief testte. De 56-jarige trainer zit momenteel afgesloten van de rest. Het was president Rocco Commisso die met het nieuws naar buiten kwam. "Giuseppe voelt zich al enkele maanden niet goed, maar het is nu pas dat het virus bij hem werd vastgesteld. Wij hopen dat hij spoedig herstelt en willen hem verzekeren dat hij onze steun krijgt." Fiorentina was stevig getroffen door het virus. Spelers als Cutrone en Pezzella geraakten besmet. Op 22 juni zal de club de Serie A hervatten tegen Brescia.