Verdediger van Paderborn evenaart het Bundesliga-record van zestien (!) gele kaarten in een seizoen

Paderbron stevent in de Bundesliga op rechtstreekse degradatie af. De hekkensluiter pakte in extremis een punt tegen RB Leipzig, maar daar komt het achteraf bekeken niet ver mee. Verdediger Klaus Gjasula zorgde wel voor een evenaring van een record.

De match was nog geen kwart bezig of Klaus Gjasula kreeg al een geel karton onder zijn neus geduwd. Niets opzienbarend aan, behalve dan dat het voor de 30-jarige Albanees zijn zestiende van het seizoen was. Zestien gele kaarten op 26 matchen. Hij moest daardoor al drie keer een speeldag schorsing na een vijfde gele kaart uitzitten. De verdediger van Paderborn werd wel nooit uitgesloten na twee gele kaarten. In de laatste zes matchen waarin hij werd opgesteld pakte hij zes gele kaarten.

Paderborn heeft nog vier matchen om zich te redden in de Bundesliga en Gjasula heeft nog vier matchen om het Bundesliga-record van 16 gele kaarten in een seizoen te verbreken. Nu deelt hij dat record met Tomasz Hajto, die in het seizoen 1998/99 uitkwam voor Duisburg. Paderborn telt een achterstand van 8 punten op Fortuna Düsseldorf, dat op een play-off plaats staat.