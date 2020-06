120-voudig international van Engeland hield geen blad voor de mond: "Uw trainingen trekken op niets"

Wayne Rooney nadert het einde van zijn loopbaan en dus is het voor de oud-international van Engeland zo stilaan tijd om enkele opmerkelijke anekdotes uit de doeken te doen.

In zijn column voor The Times heeft Rooney het over aanvoerderschap en de taken die daartoe behoren. "Als aanvoerder hoef je niet de beste van het team te zijn. Maar je moet wel constant presteren. Je mag geen zwaktes tonen. Wanneer de rest van het team het hoofd laat hangen, is het jouw taak om ze weer aan te moedigen."

"Daarvoor heb je wel geloofwaardigheid nodig. Iedereen kijkt namelijk naar je. Al was ik dat wel al gewend. Vanaf dat mijn carrière begon heb ik altijd onder een vergrootglas geleefd. Er is veel slechts over mij geschreven, al was dat ook deels mijn fout. Maar daar heb ik uit geleerd en dat heeft me sterker gemaakt als persoon", was Rooney openhartig.

Als kapitein ben je ook het verlengstuk van je coach op het veld, maar dat geldt ook andersom. Spelers komen naar een kapitein toe als er problemen zijn en dat heeft ook Rooney meegemaakt.

"Bij een van mijn clubs kwamen de spelers naar mij toe om te klagen over de trainingen. Ik ben dan gewoon op de trainer afgestapt en heb hem gezegd dat zijn trainingen op niks trokken. Dat was een moeilijk gesprek, maar wel noodzakelijk."

Over welke club het gaat, laat Rooney in het midden. Wij kunnen alvast raden dat hij dat niet tegen Sir Alex Ferguson gezegd heeft.