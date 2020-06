Atlético Madrid wil Yannick Carrasco langer houden dan geplande huurtermijn

Veel heeft Atlético Madrid nog niet kunnen profiteren van de komst van Yannick Carrasco in januari. De Rode Duivel kwam amper aan 155 speelminuten in La Liga, maar de Madrilenen hopen zijn huurovereenkomst te kunnen verlengen.

Yannick Carrasco bewoog hemel en aarde in 2019 om een overstap naar Europa af te dwingen, maar zijn Chinese club Dalian Yifang was niet bereid om hem te laten gaan. Begin 2020 werd hij dan toch uitgeleend aan Atlético Madrid, maar dan brak het coronavirus uit in Spanje en de rest van Europa.

De 26-jarige Rode Duivel stond amper 155 minuten op het veld in La Liga en op 30 juni verstrijkt zijn huurovereenkomst. Atlético Madrid wil Carrasco graag tot aan het einde van dit seizoen huren en wil volgens de Spaanse sportkrant AS ook onderhandelen over een verlengde huurperiode tot na het seizoen 2020/21. Carrasco past in de plannen van trainer Diego Simeone en zou zelf ook bereid zijn om langer in Madrid te blijven.