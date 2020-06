Tottenham-ster Dele Alli wordt geschorst na heel misplaatste coronagrap

Dele Alli mag niet meespelen in de wedstrijd vrijdag van Tottenham tegen Manchester United. Hij wordt door de FA één wedstrijd geschorst na een video die hij op sociale media zette in februari waarin hij spotte met een Aziatisch uitziende man.

Alli moet ook een boete van 50.000 pond (56.000 euro) betalen en een opvoedingscursus volgen. “Ik wil me nog eens verontschuldigen voor mijn gedrag destijds”, reageerde de middenvelder op de clubwebsite van de Spurs. “Het was een extreem slechte grap over een virus dat ons meer heeft getroffen dan we ooit hadden kunnen denken."

"Ik ben de FA dankbaar dat ze mijn acties niet als ‘intentioneel racistisch’ hebben aanzien. Ik veracht racisme immers in elke vorm. We moeten allemaal goed nadenken over onze woorden en acties en hoe die door anderen kunnen worden geïnterpreteerd.”

In de video was Alli te zien met een mondmasker op een luchthaven. Daarna richtte hij de camera op een Aziatisch uitziende man en een flesje desinfecterende handgel. Hij schreef bij zijn video dat “het coronavirus sneller zal moeten zijn dan hem om mij te pakken te krijgen”.

De middenvelder verwijderde zijn bericht snel, maar het kwaad was geschied. Later volgde nog een video op Weibo, de Chinese versie van Twitter, waarin hij zijn excuses aanbood.