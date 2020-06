Arjen Robben traint weer mee bij Bayern München

Het was voor veel fans een vrolijk weerzien donderdag. Niemand minder dan Arjen Robben trainde weer mee bij Bayern München.

Een comeback voor de 36-jarige bij Bayern München ziet er niet in. De Nederlander was er enkel en alleen om zijn conditie wat te testen. Robben wil graag fit blijven en maakt daarvoor gebruik van conditietrainer Holger Broich. De twee kennen elkaar natuurlijk, want Robben was tien jaar actief voor Bayern München.

Robben heeft een comeback nog niet helemaal uitgesloten, al zal dat dan wel niet bij Bayern zijn. Een terugkeer naar Nederland, waar enkele clubs de vleugelspeler graag nog een contract hadden aangeboden, behoort nog tot de mogelijkheden.

Robben gaf eerder al aan dat hij zich fysiek en mentaal nog moet kunnen opladen. Aan het fysieke lijkt de Nederlander alvast te werken.