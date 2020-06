Getafe CF laat meteen dure punten liggen in de strijd om een Europees ticket

Dit weekend zijn ze ook in Spanje opnieuw beginnen voetballen. Gisteren speelde Sevilla al tegen Real Betis en vandaag stond het duel Granada CF-Getafe CF op het programma. Het werd meteen een verrassing, want Granada CF haalde het met 2-1.

Getafe CF staat voorlopig op een mooie vijfde plaats in het klassement en doet zo volop mee voor een Europees ticket. De club begon niet slecht aan de wedstrijd tegen Granada CF en na 20 minuten wisten ze ook de score te openen via David Timor.

Toch ging de thuisploeg nog erop en erover. In de 70ste minuut maakte Dakonam Djene een owngoal en tien minuten voor tijd zorgde Carlos Fernández voor de 2-1 eindstand. Granada CF stijgt daardoor naar de achtste plaats in het klassement, Getafe had een goede zaak kunnen doen, maar blijft door deze nederlaag voorlopig op de vijfde plaats staan.