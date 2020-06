Stijn Stijnen is ambitieus: "Eerste klasse, ooit moet het ervan komen"

Stijn Stijnen is het manusje van alles bij Patro Eisden Maasmechelen, in eerste amateur. Daar is hij algemeen directeur, ondervoorzitter, technisch directeur én hoofdtrainer. De 39-jarige ex-doelman van onder meer Club Brugge en Beerschot is echter ambitieus.

“Ik ben ambitieus ja", zegt hij in HBvL. Ik mik op het allerhoogste. Eerste klasse, ooit moet het ervan komen. Maar eerst het verhaal voortzetten met Patro. Het buitenland kan de volgende stap zijn. Die optie was er al.”

Stijnen is de stiel aan het leren, maar hij heeft ook al een eigen filosofie ontwikkeld. “Mijn tactisch idee is simpel: een ijzeren discipline in organisatie en in balbezit wissel je van kant. Is de bal aan de ene kant, dan ligt de ruimte aan de andere. Met die twee principes kom je op ons niveau al ver."

Hij is streng als het moet. "Voor mijn trainingen heb ik veel van Trond Sollied geleerd. Herhalen, herhalen, herhalen. En in de benadering van spelers is het geven en nemen. Ik heb altijd twee programma's. Eentje bij winst, waarbij ze twee dagen vrij krijgen. Maar bij verlies door een gebrek aan mentaliteit komen ze de ochtend na de match om 7 uur uitlopen. Dan trainen we elke dag. In vijf jaar heb ik dat twee keer moeten doen.”