Eden Hazard oogt scherp voor hervatting van La Liga: "Hij gaat nog veel matchen winnen voor ons"

Zondag is het zover. Dan pikt Real Madrid de draad weer op in La Liga, nadat de competitie na 10 maart werd onderbroken. Eden Hazard is hersteld van zijn enkelblessure en oogt scherp.

Normaal had Real Madrid dit seizoen geen beroep meer kunnen doen op Eden Hazard door zijn enkeloperatie, maar door de lange coronapauze is hij er toch weer bij. En niet op halve kracht, als we Alvaro Arbeloa, jeugdcoach bij de Madrilenen, mogen geloven. "Eden gaat flink tekeer op training", aldus Arbeloa tijdens een videoconferentie. "Hij gaat nog veel wedstrijden winnen voor de club." Dat zal nodig zijn, want Real heeft op elf matchen een achterstand van twee punten goed te maken op titelconcurrent FC Barcelona. Ook Marco Asensio is hersteld van zijn blessure, maar de Spanjaard is volgens Arbeloa, in tegenstelling tot Hazard, nog niet klaar voor veel speelminuten.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Real Madrid - SD Eibar live op Voetbalkrant.com vanaf 19:30 (14/06).