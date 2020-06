Werken aan punten en komma's: Napoli komt met update over dossier rond contract Dries Mertens

Dries Mertens vertoeft dolgraag in Napels en het ziet er nu ook al geruime tijd naar uit dat de Rode Duivel zijn contract zal verlengen. Alleen: officieel is het nog niet, het blijft dus toch nog in spanning afwachten. Al zijn ze er bij Napoli wel gerust in.

Er zou grotendeels een akkoord zijn tussen Napoli en Dries Mertens om ook de volgende twee seizoenen met mekaar in zee te gaan. Het is blijkbaar een kwestie van enkele punten en komma's. En ervoor te zorgen dat juridisch alles in orde is. Cristiano Giuntoli, technisch directeur bij Napoli, heeft zich bij RAI Sport uitgelaten over de nakende deal met de Belg. "De advocaten werken eraan", aldus Giuntoli. De onderhandelingen slepen al even aan, maar niets wijst er op dat het nog mis kan lopen. Uitgemaakte zaak "Dries van zijn kant wil graag blijven en wij van onze kant willen hem graag houden", verzekert Giuntoli. "Zijn contractverlenging is dus een uitgemaakte zaak."