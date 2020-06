Meunier moet met zekerheid vertrekken bij PSG, ook andere toppers laten Franse hoofdstad achter

Thomas Meunier voetbalt sinds 2016 voor Paris Saint-Germain, maar na dit seizoen komt er een einde aan zijn verblijf bij de Franse kampioen. Dat hing al een hele tijd in de lucht en is nu definitief zeker. PSG houdt overigens grote kuis, want ook Thiago Silva en Edinson Cavani moeten opkrassen.

Allemaal opvallende namen dus die vertrekken. Meunier is in zijn vier jaar in het Prinsenpark zelden helemaal zeker geweest van een basisplaats, maar kon af en toe wel een belangrijke bijdrage leveren. Sportief directeur Leonardo bevestigt het vertrek van de Rode Duivel in een gesprek met Journal du Dimanche.

Dat hoeft echter lang niet te betekenen dat de loopbaan van de rechterflankverdediger nu de mindere kant op gaat. Integendeel, Meunier moet wel in staat zijn om een mooie, volgende club te vinden. De ex-speler van Club Brugge schermt immers met interesse van Tottenham, Dortmund en Juventus.

Wat bij PSG nog meer zal nazinderen, is dat ook Thiago Silva en Edinson Cavani andere oorden moeten opzoeken. Silva is de aanvoerder van de ploeg en Cavani is bij PSG topschutter aller tijden. "Het was heel moeilik om deze beslissing te nemen", aldus Leonardo. Je vraagt je altijd af of je nog moet doorgaan of dit het jaar te veel kan zijn. Maar ja, hier stopt het."

Wel valt het niet uit te sluiten dat de aflopende contracten van deze spelers nog kort verlengd worden zodat ze in augustus nog in actie kunnen komen in de Champions League.