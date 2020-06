OFFICIEEL: Beerschot versterkt zich met Belg uit Eredivisie

Het zat er al even aan te komen maar het is nu ook officieel: Beerschot versterkt zich met verdediger Dario van den Buijs.

Van den Buijs speelde de voorbije drie seizoenen bij Heracles Almelo in de Eredivisie. Zijn contract liep er af en Heracles deed een nieuwe aanbieding, maar hij weigerde die. Beerschot kon de in Lier geboren verdediger dus transfervrij weghalen. Vooral vorig seizoen was Van den Buijs een vaste waarde bij Heracles. Dit seizoen kwam de vice-kapitein niet zo vaak aan de aftrap.

Van den buijs is 24 jaar en heeft bij de jeugdploegen van Westerlo en Club Brugge gespeeld. Volgens Beerschot konden ze de linksvoetige centrale verdediger wegkapen voor de neus van enkele clubs uit 1A én de Nederlandse Eredivisie Hij zal maandagmiddag voorgesteld worden op Het Kiel waar hij een contract van 3 jaar getekend heeft..

Zoon van 'Stakke'

De naam van den Buijs is geen onbekende bij Beerschot. Dario's vader is namelijk 'Stakke' van den Buijs, voetballer die in 1996 zijn carrière afsloot bij het toenmalige Germinal Ekeren. Na zijn carrière was 'Stakke' ook nog 10 jaar assistent bij Beerschot.