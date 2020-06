De interesse van Genk is er, de kwaliteiten van Dessers ook: "Hij kan het maken als hij de stap naar België zet"

Racing Genk wil zich deze zomer versterken met Cyriel Dessers. Vier jaar geleden vertrok de spits uit België en sindsdien had hij wisselend succes in Nederland. Volgens Dario van den Buijs, zijn ex-ploegmaat bij Heracles en nu ook een goede vriend, is hij veel gegroeid bij onze Noorderburen.

"Het is een goeie vriend van mij geworden. We hadden ervoor al contact, maar omdat we dit seizoen ook voor dezelfde ploeg uitkwamen is de band alleen maar versterkt. We horen elkaar bijna dagelijks en ik ben ervan overtuigd dat hij een mooi avontuur gaat beleven bij zijn volgende carrièrestap", legt Dario van den Buijs uit in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Die volgende stap van Cyriel Dessers zou wel eens Racing Genk kunnen zijn. De interesse is er en volgens Van den Buijs heeft de 25-jarige spits voldoende kwaliteiten. "Ik ben er zeker van dat, als hij de stap naar België zet, hij het kan maken. Hij heeft enorm veel kwaliteiten. Fysiek sterk, snel, technisch onderlegd en helemaal ontploft in Nederland."

Dessers brak als jeugdspeler door bij OHL om vervolgens bij Lokeren aan de slag te gaan. Maar maakte hij niet altijd aanspraak op een basisplaats. "Bij Lokeren kwam hij niet altijd aan de bak, maar nadien is hij helemaal ontketend bij NAC. Bij Utrecht zat er volgens mij meer in, maar had hij pech omdat de trainer niet 100% in hem geloofde. Dan was Heracles absoluut de juiste keuze."

Dit jaar waren ze ploegmakkers in Almelo, maar in het verleden stonden ze dikwijls tegenover elkaar. Bij de beloften van OH Leuven en Westerlo en ook als spelers van NAC en Eindhoven of van Heracles en Utrecht. Binnenkort misschien als spits van Genk en verdediger van Beerschot. "Ik hoop het (lacht)."