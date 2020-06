Gedaan met 'amateurreeksen' omdat het minderwaardig klinkt

De eerste, tweede en derde nationale amateurklasse in het voetbal dragen vanaf het seizoen 2020-2021 een andere naam. Dat heeft de Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag na stemming beslist en werd dinsdag bevestigd door woordvoerder Pierre Cornez.

Omdat het woord “amateur” minderwaardig klinkt en er op het derde niveau in België ook een minimaal aantal (semi)professionele contracten moeten worden afgesloten op straffe van een licentieweigering, is een naamsverandering opportuun. Dat zou ook meer sponsors moeten opleveren.

De eerste nationale amateurklasse zal vanaf komend seizoen kort “eerste nationale” heten (“nationale 1” in het Frans). Ook de reeksen daaronder, die opgesplitst zijn per taalregio, krijgen een andere benaming. In Vlaanderen worden dat de tweede en derde afdeling VV, de Franstalige reeksen gaan voortaan als division 2 ACFF en division 3 ACFF door het leven.