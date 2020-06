Moet Barça zich zorgen maken? 'Manchester United komt met openingsbod al in de buurt van afkoopsom Ansu Fati'

Manchester United wil in het tussenseizoen stevig investeren om de komende jaren terug een plaats aan de top in te nemen. De Engelsen willen de portefeuille alvast stevig opentrekken voor Ansu Fati.

The Times - en dat is allesbehalve een Engelse tabloid - laat weten dat Manchester United 150 miljoen euro wil betalen om Ansu Fati naar Old Trafford te halen. Barça heeft echter geen zin om het supertalent te zien vertrekken.

Al doet Barcelona er dan best aan om het contract van de 17-jarige flankaanvaller open te breken. In de huidige overeenkomst staat namelijk een opstapclausule van 170 miljoen euro. En op die twintig miljoen euro zal het voor Manchester United wellicht niet aankomen…