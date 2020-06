Marnick Vermijl (ex-Manchester United) staat voor terugkeer naar België

Marnick Vermijl trok als 18-jarige van Standard naar Manchester United. Hij kon nooit doorbreken bij de Red Devils en voetbalt sinds 2018 in de Nederlandse tweede klasse. Nooit was hij in België actief, maar daar kan snel verandering in komen.

Marnick Vermijl speelde ooit twee officiële partijen voor Manchester United in de League Cup, maar in de Premier League kwam hij nooit in actie. In het seizoen 2013/14 kwam hij op huurbasis uit in de Eredivisie voor NEC. In 2015 deed ManU hem van de hand en vervolgens speelde hij een paar jaar in de Engelse tweede en derde klasse. Sinds de zomer van 2018 komt Vermijl uit voor MVV, maar daar is hij weldra einde contract. Nu zou de rechtsachter, ruim tien jaar na zijn vertrek naar Engeland, voor het eerst in België kunnen gaan voetballen. Volgens Het Belang van Limburg wil Thes Sport uit Eerste nationale zich versterken met Marnick (28) en Laurens Vermijl (23). Laurens werd dit seizoen door Lommel al uitgeleend aan Thes.