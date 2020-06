De kogel is door de kerk! 'Thomas Meunier heeft een akkoord met zijn nieuwe club'

Tottenham Hotspur, Liverpool FC, Internazionale FC, Juventus,... Ze mogen allen hun plannen met Thomas Meunier in de prullenmand gooien. De transfer van de Rode Duivel naar Borussia Dortmund is in kannen en kruiken.

Het is wachten op de officiële bevestiging, maar volgens Bild én RTBF is er een akkoord tussen Borussia Dortmund en Thomas Meunier. De flankverdediger komt transfervrij over van PSG. Gelb und Schwarz werkt al maanden aan het dossier-Meunier. De Rode Duivel was ook meteen gecharmeerd door de Duitse topclub. Ook de aanwezigheid van Axel Witsel en Thorgan Hazard trok hem over de streep. Meunier gelooft dat hij bij Dortmund een vaste waarde kan worden én dat hij kan meespelen voor de prijzen. De topclub wil Bayern München volgend seizoen alvast van een negende titel op rij houden.