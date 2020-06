Duitse voetballer haalt keihard uit naar voetbalbond: "Het maakt ze allemaal geen moer uit"

Chris Löwe, verdediger van Dynamo Dresden, heeft ongezouten zijn mening gegeven. In de Tweede Bundesliga zijn ze al aan de zevende speeldag in 19 dagen bezig en het werd hem even allemaal te veel.

Vlak voor de hervatting hadden bij Dresden een aantal spelers positief getest en hadden ze eigenlijk maar veertien dagen voorbereiding. Met 4 punten uit zeven wedstrijden zijn ze op een degradatieplek verzeild geraakt en Löwe richtte keiharde kritiek richting de Duitse voetbalbond. “Denk je nu echt dat de de DFL of voorzitter Christian Seifert zich ook maar één seconde druk maakt over wat dat met ons doet?”, zei hij voor de tv-camera's. “Het kan ze allemaal geen moer schelen. Uiteindelijk zijn wij degenen die de verdomde prijs betalen voor deze rotzooi. Deze mensen zitten in hun bureaustoelen van vijfduizend euro en nemen deze beslissingen, ten koste van ons. Wij werken ons om de drie dagen een slag in de ronde en moeten dat bekopen.” Das Beste was ich seit langem aus #Sachsen gehört habe! Sachsen ist noch lange nicht verloren. @dfl hört dem Herr Löwe von @DynamoDresden genau zu. #dynamo #chrislöwe #dfl pic.twitter.com/OU8yaYg51P — Peter Krowas (@petermaenchenkr) June 19, 2020