🎥 19/06/2020: België verlaat EURO2000 na debacle tegen Turkije: "Ik kon maar niet slapen, zelfs whisky hielp niet"

Vrijdag is het dag op dag 20 jaar geleden dat de Rode Duivels voor een primeur zorgden. België was in 2000 het eerste gastland van een EK dat naar huis mocht na de groepsfase. Antiheld die avond was Filip De Wilde.

Het EK begon goed voor de Rode Duivels. Er werd na een matige partij met 2-1 gewonnen van de Zweden. Filip De Wilde flaterde bij het tegendoelpunt -hij verslikte zich in een simpele terugspeelbal-, maar was belangrijk met enkele sterke parades. De tweede wedstrijd, tegen Italië, werd kansloos met 2-0 verloren. Een gelijkspel in de derde wedstrijd tegen Turkije zou volstaan voor een plaats in de volgende ronde, wat zeker niet onoverkomelijk leek voor de troepen van Waseige. Maar het werd een zwarte avond voor België, vooral dan nog voor Filip De Wilde. Dat hij in die wedstrijd meerdere keren Turkije van een doelpunt hield, weet bijna niemand. Dat België verzuimde om de kansen af te maken evenmin. Filip De Wilde die een luchtduel tegen Hakan Sükür verliest, dat staat in de geheugens gegrift. "Ik had die bal nooit mogen laten stuiten", vertelt de onfortuinlijke ex-doelman hierover in La Dernière Heure. In de slotfase werd het zo mogelijk nog erger voor De Wilde. Bij een tussenkomst aan de zijlijn komt De Wilde hopeloos te laat. Gevolg: hij torpedeert de aanstormende Arif en mag vroegtijdig gaan douchen. De kelk voor de Rode Duivels en vooral Filip De Wilde moest tot op de bodem leeg. Feest voor de vele Turkse fans in het Koning Boudewijnstadion na de 0-2 eindstand. Voor België volgde een trieste aftocht. "Na de wedstrijd kon ik maar niet slapen", zegt De Wilde. "We hebben nog een paar pintjes gedronken met enkele ploegmaats. Zelfs whisky hielp niet. Ik wilde het dat tornooi, net als altijd, té goed doen. Als er te veel ogen op mij gericht waren, faalde ik", is De Wilde hard voor zichzelf.