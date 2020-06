Belgische technisch directeur in Nederland op de korrel genomen door eigen trainer: "Hij haalt spelers waar intern nog nooit iemand van gehoord heeft" & "NAC is geen opvanghuis"

Interne strubbelingen bij NAC Breda. Daar is trainer Peter Hyballa niet tevreden met het sportief beleid van de club. Technisch directeur en Belg Tom Van den Abbeele moest het ontgelden in de Nederlandse pers.

"De technisch manager en ik hebben een andere kijk op voetbal, onze visies komen niet overeen. Hij komt met jonge buitenlandse spelers van 18, 19 jaar uit Afrika, Oost-Europa, Frankrijk en België waar intern nog nooit iemand van gehoord heeft", was NAC-trainer Peter Hyballa kritisch tegenover zijn technisch directeur Tom Van den Abbeele bij BN De Stem.

In april 2019 werd de 41-jarige Van den Abbeele weggeplukt bij STVV, waar hij dezelfde functie uitoefende. "Hij biedt ons ook spelers aan met twee of drie wedstrijden in twee seizoenen. 'Ze komen van grote clubs', zegt hij dan. Wat interesseert mij dat nou? NAC moet kwaliteit aan zich binden. NAC is geen sociëteit of opvanghuis. NAC moet presteren", was Hyballa hard.

Natuurlijk verschillen we weleens van mening als het gaat om posities en spelers.

Van den Abbeele reageerde bij hetzelfde medium op het interview van Hyballa. "We zijn beiden professionals en praten iedere dag over de beste selectie voor NAC om te kunnen promoveren. Natuurlijk verschillen we weleens van mening als het gaat om posities en spelers. Daar hebben we dan inhoudelijk een discussie over. Uiteraard is het ook mijn taak om naast de korte termijn ook de lange termijn te bewaken."