Bournemouth blijft in de degradatiezone na nederlaag tegen Crystal Palace

Bournemouth heeft dure punten laten liggen in de strijd om het behoud. De club verloor thuis met 0-2 van Crystal Palace. Milivojevic en Jordan Ayew legden de eindstand voor de rust al vast.

De wedstrijd begon niet goed voor de thuisploeg, want na 10 minuten kon Luka Milivojevic de score openen via een vrije trap. Bournemouth kreeg daarna enkele kansen op de gelijkmaker, maar toch kon Crystal Palace nog eens scoren via Jordan Ayew. Na de rust werden er geen doelpunten meer gemaakt en dus was de eindstand 0-2.

Door deze nederlaag blijft Bournemouth op de 18de plaats staan. Daarmee staat de club in de degradatiezone. Ze hebben even veel punten als West Ham United en dus worden de laatste speeldagen in de Premier League nog razend spannend.