Ex-verdediger kreeg bedrag aangeboden om Ronaldinho te blesseren

Oud-speler Fernando Caceres kreeg in zijn periode bij Celta de Vigo (1998-2004) een aanbieding om Ronaldinho bewust te blesseren.

Als hij erin slaagde om de Brazilaanse sterspeler van Barcelona te blesseren, kreeg hij 500.000 pesetas. De stugge centrale verdediger gaf dat toe toen hij herinneringen ophaalde aan de wedstrijd bij het YouTube-kanaal Idolos.

"We speelden tegen Barcelona met VIgo en ik had hem langs achter aangetikt. Toen hielp ik hem overeind en zei ik hem dat ze mij 500.000 pesetas aangeboden hadden om hem te blesseren. Hij zei: "Als je me kan volgen..." Vanaf dan ben ik niet meer op hem gaan verdedigen, ik was bang. Hij was boos en wanneer hij boos was, speelde hij nog beter en impressionanter", herinnert Caceres zich.